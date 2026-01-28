Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』が、3月28日よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。 参考：岩本照主演『恋する警護24時』がS2でパワーアップ恋のライバル登場に新たな考察要素も 本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡りながら旅先で美味しい食事を味わい、