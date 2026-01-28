米女子ゴルフツアーはヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ（29日開幕、フロリダ州）から26年シーズンが始まる。25年にメジャー初制覇を含む2勝を挙げ、日本人で史上3人目となる新人賞に輝いた山下美夢有（24＝花王）はさらなる飛躍を期して出陣する。27日までにスポニチの単独インタビューに応じ、米ツアー本格参戦2年目に挑む決意を語った。（取材・構成大渕英輔、福永稔彦、松岡咲季）ルーキーイヤーの25年、