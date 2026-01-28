Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太が、3月28日よりPrime Videoで独占配信されるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』にてダブル主演を務めることが決定。岩本と松田はドラマ初共演となる。 ■「照くんはジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな存在」（松田元太） 『カラちゃんとシトーさんと、』は高野水登・フトンチラシの同名コミックが原作。美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩