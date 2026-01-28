【30日センバツ出場校決定我が校のDH（1）】第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場32校を決める選考委員会が、30日に行われる。今大会からはDH制が初めて採用され、新たな戦略が求められる。出場が有力視される各校のDH起用法を3回にわたって紹介する。第1回は17年夏の優勝校・花咲徳栄（埼玉）。高校野球で初めて導入されるDH。プロではドジャース・大谷、日本ハム・レイエスのように上位に強打者を据