北海道根室市のＪＲ花咲線で、列車とトラックが衝突し、１人が死亡、８人がけがをした事故で、国の運輸安全委員会が調査に入りました。根室市のＪＲ花咲線・初田牛踏切で１月２６日午前１０時半ごろ、普通列車とトラックが衝突し、トラックを運転していた５７歳の男性が死亡、列車の乗客乗員８人がけがをしました。あわせて９人の死傷者が出たことを受け、運輸安全委員会の調査官がＪＲ北海道釧路支社に入り、衝突した列車などを調