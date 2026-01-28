2026年1月20日、人工知能（AI）の進歩と普及が進むにつれて、「個人＋AI」を軸とした「OPC（One Person Company）」形式での起業が盛んになっているという。新華網が伝えた。記事は初めに、北京大学でアルゴリズムエンジニアの修士号まで取得し、長く研究機関や産業界に関わった後にOPC起業を果たした女性、洪さんについて紹介した。洪さんは「起業したのはAIを利用して個人でのシステム構築が可能になったから」と話した。核とな