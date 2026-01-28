Snow Man岩本照（32）とTravis Japan松田元太（26）が、3月28日からPrime Videoで国内独占配信されるドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」でダブル主演を務めることが27日、分かった。同名コミックを原作に、おいしいものが大好きなファッションモデルのカラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリストのシトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら旅先で豊かな食事を味わい、心身ともに癒やされる“ヒーリング