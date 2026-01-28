SnowManの岩本照（32）とTravisJapanの松田元太（26）がPrimeVideoドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（3月28日配信開始）にダブル主演する。おいしいもの好きなモデル（岩本）とサウナ好きなヘアスタイリスト（松田）が日本各地でサウナと食事を楽しむ。岩本は「実際に行ってみたくなる素敵な場所がたくさん出てくる」とアピールした。2人はドラマ初共演で、松田は「ジュニアの頃から“お兄ちゃん”みたいな感じで