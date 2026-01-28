今季は史上最多15人の日本人選手が米女子ツアーで戦う。昨季の日本勢は6選手がツアー優勝し、10選手がシードを獲得。特に山下は年間ポイントランクでもジーノに次ぐ2位で日本のエースという位置づけだ。笹生は同ポイントランク132位ながら過去5シーズンのメジャー優勝者としての資格を持つ。シードを逃した渋野、西村、米ツアー初挑戦となる桜井は昨年12月の最終予選を突破し、前半戦の限定的な出場権を得た。