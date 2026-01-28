高市内閣と、それを支える新たな連立の枠組みを信任するか。あるいは「中道」を掲げる新党など野党に期待するか。第５１回衆院選が公示され、定数の４６５議席に対し１２８５人が立候補し、選挙戦が正式にスタートした。今回の衆院選の特徴の一つは、与党間でも野党間でも、多くの選挙区で候補者調整の協力が見送られたことだ。多党化時代を迎え、既成政党だけでは民意をくみ取れなくなりつつある。多くの党が選挙協力に消