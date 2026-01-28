テレビ朝日が3月27日に開業する東京ドリームパークの中核施設、SGCホール有明のオープニングシリーズで、5月17日に奥田民生とウルフルズの初対バンライブが開催される。28日付で発表された。奥田は「今までありそうでなかった対バンで、きっと楽しい1日になると思いますので、ぜひ皆さまお越しください」とコメントしている。オープニングシリーズは5月1日〜17日で、ほか、KRAFTWERK、THE YELLOW MONKEYSPARKS×Cornelius、ポルノ