２７日に公示された衆院選で、主要な与野党は、競うように消費税減税を打ち出した。自民党が公約で２年間の食料品に限った消費税ゼロの「検討加速」を掲げる中、高市首相（自民総裁）は２０２６年度中の実施目標にまで踏み込んだ。財源や制度設計の議論が深まらないまま、首相の前のめりの姿勢が際立っている。「首相としていかに早く実現するか、知恵を絞るのが仕事だ」首相は２７日のＮＨＫ番組で消費税減税に重ねて意欲を