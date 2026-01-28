◇第68回ブルーリボン賞決定東京映画記者会（スポーツニッポン新聞社など在京スポーツ7紙の映画記者で構成）が選ぶ第68回ブルーリボン賞（2025年度）の各賞が27日、決定した。李相日監督（52）の「国宝」が作品賞に輝き、監督賞は「TOKYOタクシー」の山田洋次監督（94）が48年ぶり3度目の受賞。主演男優賞は「宝島」の妻夫木聡（45）が15年ぶり、主演女優賞は「片思い世界」など3作品で広瀬すず（27）が初受賞した。邦画の実