阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が２７日、ＳＧＬで行われている新人合同自主トレに参加。大山を見習い、下半身を強化する考えを示した。ＳＧＬで練習していた大山を見て感じたのが、「下半身周り、特に膝周りががっちりしていた」という点。「その中でもしっかり動けてるっていうのが、目指すべき場所ではある。トレーニングを重ねて、筋力をつけていきたい」と憧れのまなざしを向けた。自身は入寮後