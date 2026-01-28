丸紅が、大阪市の化粧品会社「エトヴォス」を買収し、完全子会社化することがわかった。美容意識の高まりで化粧品市場は再拡大しており、丸紅は今後も投資を加速させる方針だ。エトヴォスは３０〜４０歳代の女性を主な客層としており、「敏感肌に適したスキンケアやメーキャップ商品」に強みがある。直営店や雑貨店など全国約７００店舗とオンラインショップで商品を販売している。２００７年に設立され、２０年に外資系投資フ