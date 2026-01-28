東京映画記者会（日刊スポーツなど在京スポーツ紙7紙の映画担当記者で構成）主催の第68回（25年度）ブルーリボン賞が27日までに決定し、妻夫木聡（45）が15年ぶり2度目の主演男優賞、広瀬すず（27）が主演女優賞を初受賞した。2人は、昨年末の日刊スポーツ映画大賞でも受賞し“2冠”となった。また、山田洋次監督（94）が48年ぶりに監督賞を受賞。今年度の日本映画界を席巻する「国宝」（李相日監督）も、作品賞に輝いた。授賞式は