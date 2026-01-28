２７日に公示された衆院選は、与党での過半数獲得を目標とする自民党と比較第１党を目指す中道改革連合の対決が軸となる。ほかの与野党も他党との候補者調整よりも積極的な擁立に動いた。多党化を反映した乱立模様となった選挙区もあり、各地で激しく票を奪い合う混戦が見込まれる。（政治部藤原健作、谷川広二郎）「前回は相手と３０００票差だった。今回さらに環境は厳しい。力を貸してください」自民党の小泉防衛相は２