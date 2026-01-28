阪神の村上頌樹投手（２７）が、今季からローリングスジャパンとアドバイザリー契約を結んだことが２７日、分かった。自身の名前を刻んで新調したグラブを手に目指すのは、球団投手史上初の２年連続ゴールデングラブ賞受賞。グラブに強いこだわりを持つエースの要望に応え、北欧の寒冷地で成育された牛の原皮を使用。虎の誇るエースが唯一無二の相棒とともに球団の歴史に名を刻む。タイトル総なめを狙う村上に、心強いサポート