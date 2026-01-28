２１年東京五輪で卓球男子日本代表監督を務めた倉嶋洋介氏（４９）が２７日、都内で一般社団法人「Ｔ―ＮＥＸＴ」の設立を発表した。日本卓球協会（ＪＴＴＡ）と提携し、独自の指導者資格「Ｓ級・Ａ級コーチライセンス制度」の構築や運用のサポートなどを行う。ＪＴＴＡは国内外で活躍できる指導者の体系的な育成を目指し、独自のライセンス制度導入に向けて検討を進めてきた。Ｓ級は世界で戦える選手を育てる指導者を対象とし