パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に備え２月１４日に宮崎市で始まる侍ジャパンの事前合宿で“臨時アドバイザー”を務めることが２７日、分かった。期間は調整中。２３年大会では２月の宮崎強化合宿に、メジャーリーガーとしてただ１人参加。若手と積極的に交流するなどグラウンド内外でチームをまとめ、大会制覇に導いた。昨年１０月に右肘手術を受けて今季は全休