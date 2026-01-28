巨人の新外国人、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が２７日、ベネズエラ代表として３月に行われるＷＢＣに出場する方向であることを明かし、なおかつ新天地で「１００％狙っています」と開幕ローテ入りへ決意を示した。たくわえられたひげをさっぱりとそり、羽田空港着の航空機で来日。１９１センチ、１０１キロの巨漢が巨人と自国のためにフル稼働する。マタは明るい表情で日本の地に足を