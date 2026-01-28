阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２７日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で行われていた新人合同自主トレをひと足早く打ち上げた。２月の沖縄キャンプは７人のルーキーの中でただ一人、主力中心の宜野座組でスタート。いよいよ大学時代から憧れる３学年上の森下と同じ時間を共有できる。「楽しみ。とにかく間近で見られることをプラスにして練習する」と目を輝かせ、特に先輩の打撃に関して「追い込ま