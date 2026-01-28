東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。授賞式は２月１７日に都内で開催される。時代や背景の異なる３人の女性を力強く演じ、広瀬すず（２７）が主演女優賞に輝いた。「いろんな世代を生き抜いてきた女性たちを演じられた。評価していただくのは素直にうれしい」と初受賞に笑みがこぼれた。「ゆきてかへらぬ」では、愛と自我に翻