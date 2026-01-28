東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。授賞式は２月１７日に都内で開催される。興収３０億円超の「爆弾」（永井聡監督）で爆発を予言する謎の中年男を演じた佐藤二朗（５６）が助演男優賞を獲得した。劇中で見せた“怪演”は俳優仲間や同業者、旧友からも絶賛され、「いろいろな人から毎日のように連絡があったのは初めて」とう