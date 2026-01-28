大相撲初場所東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。2022年4月に来日したウクライナ出身の21歳の流暢な日本語には、ファンから賛辞が相次いだ。25日の千秋楽。安青錦は優勝決定戦で、熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで破り、2場所連続優勝を飾った。新大関として臨んだ今場所できっちりと結果を出し、優勝インタビューでは「今場所は立場がちょっと違った。今まで味