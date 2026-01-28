東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日に決まった。４人組バンド「ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ」のボーカル・渋谷龍太（３８）がミステリアスな夜の帝王を演じた「ナイトフラワー」（内田英治監督）で新人賞に選ばれた。ミュージシャンとして日頃から「お芝居をしている方が片手間で音楽の畑に入ってこられたら嫌」という思いがある。それだけに