東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日に決まった。邦画実写の歴代興収記録を２２年ぶりに更新した「国宝」（李相日監督）が作品賞に選ばれた。映画に対する無限の可能性を感じた。「誰も『国宝』が実写邦画の１位になると思ってなかったですよね。でも、そういうことが起こりうるということ。映画に関わる全員の執念を結集させたら、どんな事