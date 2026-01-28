東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日に決まった。邦画実写の歴代興収記録を２２年ぶりに更新した「国宝」（李相日監督）が作品賞に選ばれた。李監督にとっては２００６年度の「フラガール」以来、１９年ぶりの作品賞。「約２０年、取れていなかったんです。目の肥えた記者の皆さんのシビアな視点で選ばれる賞。難しいんだなと改めて思いまし