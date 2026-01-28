東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。「ＴＯＫＹＯタクシー」の山田洋次監督は４８年ぶり３度目の監督賞を獲得。授賞式は２月１７日に都内で開催される。１９７７年度「幸福の黄色いハンカチ」（高倉健主演）以来、４８年ぶり３度目の受賞。９４歳は最高齢だ。「晴れがましい。恥ずかしいな」インタビューは先に写真撮影から始ま