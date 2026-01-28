東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。半年間の肉体改造で体重を７・５キロ増量させて「ナイトフラワー」（内田英治監督）の格闘家・多摩恵役を熱演した森田望智（２９）が助演女優賞に選ばれた。森田にとってブルーリボン賞は初めて。「すごくうれしい。尊敬する俳優の先輩たちが受賞されていて、憧れの気持ちで見ていました。だ