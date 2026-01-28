東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」が２７日、決まった。「宝島」（大友啓史監督）の妻夫木聡（４５）が１５年ぶり２度目の主演男優賞に輝いた。主演女優賞は「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）などで広瀬すず（２７）が初受賞。「ＴＯＫＹＯタクシー」の山田洋次監督は４８年ぶり３度目の監督賞を獲得した。授賞式は２月１７日に都内で開催される