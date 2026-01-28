東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の主演男優賞に２７日、「宝島」（大友啓史監督）の妻夫木聡（４５）が輝いた。第５３回（２０１０年度）以来１５年ぶり２度目となる。「うれしい。でも僕個人でもらった気が全然しなくて…みんなでもらった賞だよねっていう感じ」。そういって、妻夫木は照れ笑いした。今年度の映画賞レースは「国宝」（李相日