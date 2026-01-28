東京映画記者会（スポーツ報知など在京スポーツ紙７社で構成）が選ぶ「第６８回（２０２５年度）ブルーリボン賞」の主演男優賞に２７日、「宝島」（大友啓史監督）の妻夫木聡（４５）が輝いた。第５３回（２０１０年度）以来、１５年ぶり２度目となる。「宝島」は、米国統治下時代沖縄を舞台に、戦争に翻弄（ほんろう）された人々を描いた３時間超の大作。妻夫木は実在した窃盗団「戦果アギヤー」の一員で、後に刑事になる主人