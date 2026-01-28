広島県警は２７日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで広島・羽月隆太郎容疑者（２５）を逮捕した。「使った覚えはありません」と容疑を否認している。球団は、事実関係の確認を含めて対応に追われている。県警によると２５年１２月１６日、１１０番を受けて警察官が向かった先に、通報者と羽月容疑者がいた。場所は広島県内で、任意同行して尿検査をすると、エトミデートの陽性反応が出た