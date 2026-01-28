ＷＢＣに出場する阪神・佐藤輝明内野手（２６）が２７日、甲子園のクラブハウスを訪れて契約未更改の現状を説明した。沖縄・宜野座でキャンプイン予定の２月１日までに契約更改するか「分からない」と自費キャンプの可能性を示唆した上で、球団とは「もめているとかではない。しっかり話し合いをしている。順調」と前向きに交渉していると明かした。一部主力は２９日からキャンプ地で先乗り合同自主トレを行うが、佐藤は参加未定