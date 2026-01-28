オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（２７）が２７日、「世界最速男」のチェンジアップを携え、来日３年目の進化を誓った。２５年のシーズン終了後、チームメートの守護神・マチャドの紹介で、米国・マイアミでチャップマン（Ｒソックス）の指導経験がある投手コーチに入門。「チャップマンもすごくいいチェンジアップを投げる。前で（ボールを）離すことをすごく強調された」と、コツを伝授されたことを明かした。５