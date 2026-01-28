日本ハムの矢沢宏太投手（２５）が２７日、脱俊足キャラで、球団では１８年の西川遥輝（１０本、４４盗塁）以来となる２ケタ本塁打＆３０盗塁を目標とした。昨季は開幕１番も、左膝の負傷もあり８６試合で打率２割４分７厘、１本塁打、１１盗塁。シーズン後半は代走からの出場が中心でレギュラー奪取とはならなかった。「足速いよね、が最初に来ると、しょぼい選手かなって思う。足しかない選手は足速いって言われちゃう。そうな