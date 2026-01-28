「SixTONES」の高地優吾（年齢非公表）が27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。病院で血圧を測ると安定しないと明かした。今回のゲストは「病院が苦手な有名人」が集合。高地は血圧を測定する時に「悪いものが見つかるんじゃないかなと思って、凄いドキドキしちゃって毎回数値が安定しない」と明かした。そのため「看護師さんとかにも“大丈夫ですか？心拍数めっちゃ高いですよ”みたいに