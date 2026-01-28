28日午前4時48分ごろ、愛知県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊勢湾で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、愛知県の名古屋瑞穂区と知多市、それに長久手市です。【各地の震度詳細】■震度2□愛知県名古屋瑞穂区知多市長久手市■震度1□愛知