U-23日本代表の連覇で幕を閉じたU-23アジアカップで、ライバルの韓国はまさか４位に終わった。日本と同じ“２歳下”のメンバー構成だったウズベキスタンに完敗するなどグループステージから精彩を欠き、１勝１分け１敗でなんとかベスト８に勝ち進んだものの、オーストラリアを倒して迎えた準決勝で日本に敗戦。シュート数１本対10本と圧倒された前半の内容がとりわけ批判を浴びた。さらに、格下ベトナムとの３位決定戦でも、