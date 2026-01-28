FC東京は27日、東京都渋谷区の明治神宮で必勝祈願を行い、選手、スタッフらが今季の躍進を祈念した。就任2年目を迎える松橋監督は絵馬に「優勝」と記し、「険しい道だと思いますが、そこに向かってやるしかない」と、抱負を語った。28日からはU―23アジア杯を制し、サウジアラビア遠征から帰国したU―23日本代表MFの佐藤龍らがチームに合流予定。開幕戦となる2月7日のホーム鹿島戦に向けてここから総仕上げに入っていく。