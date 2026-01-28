ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」の発表会見を都内で行い、前WBO世界ライトフライ級王者でWBC同級3位の岩田翔吉（29＝帝拳）がWBC同級王者ノックアウトに挑戦することが発表された。試合が行われる3月15日は岩田の師匠でもある故山本“KID”徳郁さん（享年41）の誕生日。約1年ぶりの世界王座返り咲きを果たし、世界ベルトとともに恩師に勝利の報告をすることを誓った。“特