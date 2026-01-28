新潟アルビレックスBBは27日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で31日からの敵地での東京Uとの2連戦を想定して練習を行った。25日の金沢戦で13得点で勝利に貢献したSG長谷川智伸（35）は、次戦でもチームを勝利へと導く。24日の金沢戦は3得点で「シュートタッチが悪過ぎた。普段若手に厳しいことを言っている手前、自分もしっかりやらないといけない」とシュートのタイミングやシュートの軌道などを修正。より積極的な姿勢が、翌2