【4R】初日のA級特選は近藤の捲りに乗った曽我圭佑が快勝した。岡本英之は下井竜―鷲見逸喜にスイッチしたものの届かず4着に敗れた。とはいえ直前の別府決勝では桐山敬太郎マークからG前チョイ差し。S級降格2戦目で優勝を飾った。初戦を走り終えた岡本は「中部に切り替えたまでは良かったけど、そのあとの対応が難しかった」と神妙な面持ち。今日の準決は売り出し中の荻原寿嗣マーク。初連係となるが、得点95.94とA級最上