佐賀県唐津市出身でボートレース界のスーパースター・峰竜太による月イチコラム「アロハな気分」。新年一発目は、地元に貢献することを任された話が中心です。スポニチ読者のみなさん、アロハ〜。ボートレーサーの峰竜太です。新年あけましておめでとうございます。今年もたくさんの応援と、コラム「アロハな気分」をよろしくお願いします！先日、「唐津観光大使」の任命式に行ってきました。同じく大使になった獣神サンダー