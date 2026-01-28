アメリカは27日、地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」から正式に離脱しました。アメリカは第2次トランプ政権発足直後の去年1月、パリ協定からの離脱を表明し国連に通告していて、規定により1年後の27日、正式に離脱しました。トランプ大統領は気候変動対策を「史上最大の詐欺だ」と主張して、石油や石炭など化石燃料の生産拡大を進めています。アメリカは中国に次ぐ世界第2位の温室効果ガスの排出国で、離脱による影響が懸