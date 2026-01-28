【ワシントン＝中根圭一】米科学誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」（原子力科学者会報）は２７日、人類滅亡までの時間を示す「終末時計」の残り時間が「８５秒」になったと発表した。昨年から針が４秒進み、公表の始まった１９４７年以降で最短を更新した。同誌は声明で、ロシア中国、米国が権威主義的な振る舞いを続け、核兵器使用のリスクが高まっている点や、人工知能（ＡＩ）が悪用されるリスク