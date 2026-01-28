2025年3月24日に開業した広島駅の新駅ビル「minamoa（ミナモア）」が間もなく1年を迎える。8月3日には広島電鉄の駅前大橋ルートが開業し、minamoaの2階に乗り入れたことで駅と市街中心部の距離は大きく短縮した。この1年の振り返りと今後の展望について、JR西日本中国統括本部経営企画部広島駅プロジェクト係長の齋藤賢太郎氏に話を聞いた。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）整備年代が古いこともあり課題が多かった広島駅町は