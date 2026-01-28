XGの最新アルバム『THE CORE - 核』（ザ・コア - カク）が、28日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。2023年9月に発売の『NEW DNA』（2023年10月9日付）以来、通算2作目の1位を獲得した。【動画】XG、待望の1stフルアルバムタイトル曲「HYPNOTIZE」MVXGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組グループ。1stフルアルバムとなる本作には、幻想的なサウンドの