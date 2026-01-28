WEST.の新曲「愛執」（あいしゅう）が、28日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」に初週DL数6.0万DL（60,080DL）で初登場した。【動画】WEST.「愛執」MVWEST.は、2025年10月にこれまで発表した全楽曲のデジタル配信を開始。自身初のデジタルシングルとなる本作で、自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※】1位を獲得した。本作は現在放送中のメンバー・藤井流星主演ドラマ『ぜんぶ、あな